Tuus-Laul: Tervishoiu rahastamist tuleb põhjalikult muuta

JAAN MÄNNIK, 21. September 2016

„Elanikkond vananeb, kasvab tunduvalt tervishoiusüsteemi koormus. Kõrvutades numbreid ja fakte jääb valitsusel süsteemsete ümberkorralduste tegemiseks vähe aega. Eriti juhul, kui kõrgetasemelist arstiabi tahetakse säilitada ka viie ja kümne aasta pärast. Praeguse süsteemiga jätkates ei ole tervishoiusüsteem jätkusuutlik,“ põhjendas Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tuus-Laul.

Rahvasaadiku sõnul on tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski pakkunud erinevaid lahendusi, alustades sotsiaalmaksu langetamise ärajätmisest, kuni sünnitus-, haigus- ja hooldushüvitise lae kehtestamiseni. Samuti on minister öelnud, et ainus viis haigekassa eelarveprobleemide lahendamiseks on leida lisaraha. Terviklikku plaani valitsuse poolt tulnud siiski ei ole.

„Rahandusminister on välja käinud mõtte, et mis näeb ette patsiendi omaosaluse tõstmist. Reaalsuses küündib patsiendi omaosalus niigi 25 protsendini, mis on Euroopa kõrgemate hulgas. Oleks ebanormaalne seda veelgi tõsta. Pigem tuleks kaaluda 0,5-protsendilise sotsiaalmaksu langetamise ärajätmist – eriti kui puudub selgus, kuidas langetust kompenseeritakse. Rahandusminister peab kiirelt omapoolsete ettepanekud tegema. Vastasel korral võime Eesti tervishoiusüsteemi lõplikult välja lülitada,“ hoiatas Tuus-Laul.

Esialgse prognoosi kohaselt pidanuks Haigekassa tänavune kahjum olema 9 miljonit eurot. Poole aastaga on see kerkinud 33 miljoni euroni. Hetkel kaetakse puudujääk Haigekassa reservi kogunenud umbes 114 miljoni euro arvelt, kuid sama süsteemiga jätkates saab reserv otsa aastaks 2020.

