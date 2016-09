Piirkondade keskerakondlased nõuavad Riigikogu Keskfraktsioonilt Rõivase valitsuse tõhusamat kritiseerimist

Kahe piirkonna keskerakondlased tõdesid, et Rõivase valitsus on eriti kehva olukorda jätnud maapiirkonnad ning et see pärsib ühiskonna ja majanduse terviklikku arengut. Kohtumisel toodi välja peamised probleemid, mis vajavad ühiskonnas kiiresti lahendamist.

* Üha rohkem koolilapsi peab leppima tühja kõhuga, sest valitsuse makstav 0,78 eurot koolilõuna toetuseks on täisväärtuslikuks toiduks ebapiisav. Kiiresti on vaja, et see summa tõstetakse 1,5 euroni.

* Majandust ja riigi arengut tuleb vaadelda pikemas perspektiivis kui vaid parlamendivalimiste tsükli lõikes, nagu teeb Reformierakonna valitsus.

* Eesti peab panustama naaberriikidega võimalikult heade suhete loomisse. Riigil tuleb kasutada geograafilist positsiooni majandussuhetes Venemaaga. On aeg leida konstruktiivne lahendus, kuidas Eesti ettevõtjad saaksid eksportida oma toodangut ka Venemaale.

* Et maal elamine ei oleks luksus, tuleb tasuta ühistransport luua ka maapiirkondades. Tihti kulub kaugel tööl käimisele suur osa palgast, mis võib jätta inimesed vaesuslõksu. Riigi võimalikult laialdane ja ühtlane asustusega kaetus peab olema valitsuse julgeolekuvaldkonna prioriteet. Inimväärne elu maapiirkonnas on selle eelduseks.

* Praegused pensionid on ajale jalgu jäänud. Pärast kommunaalkulude maksmist ja ravimite ostmist ei jää paljudel üksielavatel eakatel tihti midagi elamiseks. Mh peaks vanaduspension olema vähemalt nii suur, et see suudaks katta hooldekodukoha maksumuse.

Kahe maapiirkonna keskerakondlased on veendunud, et peaminister Rõivas pole suutnud valitsust juhtida ja et riigimehelik samm oleks ametist lahkumine. Ka usuvad ühiskohtumisel osalejad, et ühiskonna probleemidele leiaks lahendusi kõige paremini Keskerakonna valitsus.

