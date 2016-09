Pensioniea tõus: noored lahkuvad ja pensionärid likvideeritakse

21. September 2016

Riigikogulase sõnul ei tuleks pensioniiga tõstes vaadata mitte keskmist eluiga, vaid tervena elatud aastaid. Seegi trend on Eestis languses.

Ka Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone ütles Pealinnale: „Tsahkna on välja mõelnud, et kui pensione ei saa kaotada, kaotame pensionärid. Tegemist on ebamõistliku, et mitte öelda solvava ettepanekuga, arvestades meie rahva tervise olukorda ning keskmist eluiga.“ Loone arvates peaks Tsahkna oma ebaõnnestunud idee eest vabandama.







