Välismeedia suhtub Ligisse kui välisministrisse skeptiliselt

21. September 2016

Helsingin Sanomat kirjutas 12. septembril, et Eesti uueks välisministriks saab roppsuu. Soome igapäevaväljaandes anti ülevaade Eesti uuest välisministrist, rõhutades tema teravat keelt. Välja toodi seik, kus toonane rahandusminister Ligi nimetas samaaegselt haridusministri ametit pidanud Jevgeni Ossinovskit „sisserändaja pojaks roosast erakonnast“.

USA mõjukas väljaanne Politico (kellele kuuluvad telekanal, portaal, ajaleht ja raadiojaam) teatas veebis uudisena, et uueks Eesti välisministriks saab venevastaste seisukohtade poolest tuntud inimene.

Politico.com meenutas, et Ligi astus 2014. aastal rahandusministri kohalt tagasi, kui oli Jevgeni Ossinovskit Facebooki postituses nimetanud „juurtetuks“ ja „ignorantseks“. Mainiti, et vene rahvusest inimesed moodustavad Eestis veerandi 1,3 miljoni suurusest rahvastikust.

Välisministriameti esimestel päevadel jätkas Ligi „vana head sissekäidud rada“, asudes rämedalt pragama transiidiärimees Heiti Häälega. Eesti Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni arvutuste kohaselt kaotab Eesti aastas 510 miljonit eurot ärakukkunud transiidi tõttu. Alexela Grupi üks omanikest Heiti Hääl nentis Äripäeva intervjuus, et peab transiidimahtude järsu kukkumise tõttu kiirelt uusi kliente leidma – nende ettevõte kaotab aastas 50 miljonit eurot.

Seepeale teatas minister Ligi sotsiaalmeedias, et riik ei juhi majandust, eriti mitte rahvusvahelist. „Ta saab ehitada keskkonda, aga mitte äri. Aga muidugi on äris kinni jooksnud pähkliajudel mõnus sõimata riiki isegi siis, kui probleemi taga on otseselt teine majandusse sekkunud riik,“ kirjutas Ligi ärimees Argo Luude sotsiaalmeedia kontol arutelu käigus.

Sõna „pähkliaju“ peale ei tulnud välisminister Ligi ise. Äripäeva usutluses sõnas Heiti Hääl, et „poliitikute pähkliaju ei mõista, et transiidi hääbumisega kaotame 500 miljonit aastas“.

Valitsus viskab seega ettevõtjatele igal võimalusel kaikaid kodaraisse oma „keskkonna ehitamisega“, ja siis, kui ettevõtjad enam tegutseda ei saa sellises keskkonnas, sõimab valitsus Ligi isikus neid pähkliajudeks? Kahjuks selline ongi praegu Reformierakonna ja Rõivase valitsuse tase. Vaja oleks valitsusse tuua värskeid inimesi, kellel oleks värskeid mõtteid.

7. septembri Kesknädalas sõnastas Tallinna volikogu esimees Kalev Kallo tabavalt Eesti majandusseisaku olemuse. „Olen korduvalt välja öelnud, et meie majanduse arengut takistab ja rõhub, nagu veskikivi kaelas või pomm jala küljes, Eesti arhailine maksusüsteem, mis midagi ei stimuleeri, vaid pigistab ettevõtjatest viimase mahla välja. Kui riigil ei ole ka piisavalt ekspordivõimekust, on raske loota, et meie majandusse raha juurde tuleb. Uute turgude otsimine, arenevate turgudega suhtlemine, olulisel määral Aasia poole vaatamine.“

„Igasse riiki, kus on Eesti maksumaksja raha eest saadetud suursaadik, peame suutma ja saama ka oma tooteid müüa,“ ütleb Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Siret Kotka tänases Kesknädala intervjuus.

