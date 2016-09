Heimar Lenk 70

URMI REINDE, INDREK VEISERIK, 14. September 2016

Mis motiveerib Sind poliitikas jätkama?

Motiveerib üllas soov täita ükskord Eesti Keskerakonna programmi kõige tähtsam punkt: ehitada üles riik, kus kõigil oleks hea elada!

Millised on tavaliselt Su esimesed mõtted hommikul tõustes, mis aitavad päeva virgana mööda saata?

Et ma tavalisel tööpäeval pärast kella nelja reeglina ei söö, siis ärkan hommikul näljasena. Esimene mõte on, et nüüd saab tassi tulist koorega teed ja suure juustuvõileiva selle kõrvale. See mõte virgutab!

TV3-s pihta hakanud sari „Tõelised Eesti mehed“ pani mõtlema sellele, et paljud Sinust poole nooremad mehed on lodevad ja ülekaalulised, kelle parimad sõbrad pärast tööpäeva on TV-jalgpall ja õlu. Mida ütleksid neile noortele Eesti meestele? Mis tulevik neid ootab?

Ütleksin, et neid ootab üle rihma rippuv raske, ümar ja rannas rasvast läikiv õllekõht. Ise ma tavaliselt teleka ees õlut ei joo. Üldse olen elu jooksul alkoholi pruukinud enamasti ikka vaid koos naisterahvaga. Mis mõtet on mehel juua niisama joomise pärast? Ikka koos võluva haldjaga! Veiniaroom peab uppuma parfüümi uimastavasse pilve…

Võrreldes 1990. aastate Metsiku Lääne eluga Eestis on praegu kõik rahulikum ja tasakaalukam. Ometi ühiskond seesmiselt keeb ja inimesed on aastal 2016 isegi rahulolematumad oma eluoluga kui aastal 1996. Miks see nii on?

Üks minu hea tuttav vastas umbes samasugusele küsimusele nii: elu oleks nagu palju parem kui nõukogude ajal, aga hing on palju rahutum kui siis. Kõik oleks nagu hea, aga ega ju ei ole?

Sama on üheksakümnendate aastate võrdlusega. Tänaval enam ei tapeta, elu on rahulik, kuid kahjuks ka kiretu. Eestlased on taas vagaks orjarahvaks tehtud – pangaorjuse rahvaks. Argimured varjutavad Maarjamaa mehe tõelise palge. Põsed lähevad punaseks vaid laulupeol, samuti köögis pudeli taga valitsust kirudes.

Peavoolumeedia on aastaid püüdnud nii Sind ja Keskerakonda kui ka Edgar Savisaart personaalselt halvustada. Ometi inimesed valivad teid ja hääletavad teie ideede poolt. Sama toimub praegu USA-s, kus, vaatamata meedia laimukampaaniale Donald Trumpi vastu, lihtrahvas toetab teda. Miks see nii on, et osa inimesi näeb manipulatsioonid läbi ega lase end sellest mõjutada, teine osa aga laseb end mõjutada ja usub televiisorit ja ajalehti liiga palju?

Osa eestlasi on loobunud oma peaga mõtlemisest. See on meie peavoolumeedia 25 aasta tubli töö vili. Mida vähem rahvas mõtleb, seda kergem on teda valitseda. Mida vähem rahvas teab, seda rohkem endale kahjulikke otsuseid ta valimistel teeb. Uinuv rahvas on hea rahvas! Ütled ekraanilt talle, et just see on õige firma, ja ta ostabki just selle teksad ära.

Väiksem osa eestlasi suutis mõtlemisvõime erksana hoida ja mõistab, et aatomipommiga keegi Baltikumi ründama ei tule, kuigi uudistesaates seda talle väidetakse. Trump on populaarne sellepärast, et ta räägib nii, nagu asjad on. Savisaar teeb sama. Sellepärast neid valitakse. Aga sellepärast konkurendid neid ka kardavad ja tappa tahavad.

Miks siis Sina jätkuvalt Savisaart toetad? Seda meest on aastaid poliitiliste vastaste, osa oma erakonnakaaslaste ja prokuratuuri poolt rajalt maha võtta üritatud?

Suuri saab maha võtta vaid reetmise teel või kroonumeeste abiga. Ausaid võib võita vaid valega. Ma olen alati austanud ja toetanud ausaid inimesi. Savisaar on aus. Mitu tema praegust vastast, ihaldades, kes linnapea tooli, kes partei esimehe aupaistet, ei ole ausad. Osa neist on otse alatud. Meil on erakonna tipus inimesi, kes 2015. aasta kevadel ootasid esimehe surma.

Savisaart tuleb nende eest kaitsta. Tõeliselt Suur Inimene on võimas heategija teistele, kuid iseenda kaitsmisel sageli üsna jõuetu. Püha meest ei tohi üksi jätta.

„Meedia keskpunkti“ juhtides oled ka omamoodi diskor, rääkides lugusid muusikast ja muusikutest, kes saatenädalal meediasse on jõudnud. Mis seos Sul muusikamaailmaga õieti on?

Meil on muusikaga oma romaan. Ma armastan teda! Seepärast on mul valus kuulata näiteks Vikerraadio päevaprogrammi muusikalist lahendust, milles päevast päeva korduvad ühed ja samad lamedad lood. Kuigi endaga ollakse väga rahul, on Eesti raadiojaamade muusikamaailm üsna vaene – ühekülgne ja angloameerika poole viltu.

Kuulsad igihaljad pärlid fonoteegis reeglina puuduvad ja noored toimetajad neid ei tea. Mina tean ja mäletan ning püüan igas saates minutikaupa neid ka vaatajale jagada. Ainult kõige kuulsamaid, ja vaid neid, mis antud nädalaga ajalooliselt seotud.

Mis on õnn?

Kreeka filosoof Demokritos ütles juba 400 aastat enne Kristust: "Inimesi ei tee õnnelikuks ei ihuramm ega raha, vaid õiglus ja mitmekülgne tarkus."

Arvan, et meie algajaile poliitikuile võiksid need sõnad saada teenäitajaks tõelise õnne suunas. (Muidugi vaid juhul, kui õnne üldse otsitakse.)

Küsisid URMI REINDE ja INDREK VEISERIK







HELGE NOORUS JA TEGUS TÄNAPÄEV: Vasakul vana foto Heimar Lengi reporteritööst Venemaal, kus ta sai intervjueerida maailmakuulsusi -- pildil parajasti laulja Cliff Richard. Parempoolsel pildil Heimar Lenk, nagu me kõik teda täna tunneme -- punase lipsuga rahvasaadik ja telesaatejuht.

