Nagu kaks tilka vett

14. September 2016

KARILAID

24. november 2015 Delfi:

„Oluline pole uue „keha“ või „näo“ toomine erakonna etteotsa, vaid see, kas juhil on visiooni ja ideid uuenduslikuks poliitikaks. Mõnes erakonnas oleme näinud esimehe vahetust, mis on poliitilist ja ideoloogilist stagnatsiooni hoopis süvendanud.”

3. aprill 2016 Postimees Online:

„Mida aeg edasi, seda rohkem ilmneb, et võidujooks Keskerakonna sees ei käi mitte Stenbocki maja vallutamise pärast, vaid tegelikult soovitakse lõigata Savisaare töövilju.”

9. september 2016 Postimees Online:

„Ja ma olen ärgitanud noori inimesi kandideerima erakonna esimehe kohale, ma olen nimetanud, et see võiks olla Jüri Ratas, aga see ei tähenda, et ma oleksin praegu kuidagi Edgar Savisaart praegu kiusamas.“

SIMSON

22. detsember 2010 Postimees Online:

"Erakonna aseesimehe kinnitusel Keskerakond ei lagune, isegi kui Savisaare süü peaks tõendamist leidma ning ta ei usu, et Savisaar erakonna esimehe ja Tallinna linnapea koha kaotaks."

17. oktoober 2015 Õhtuleht:

„Viimasel aastal, mis on Savisaare jaoks väga raske olnud, olen ma tõsiselt mõtelnud selle üle, kuidas ma saaks teda aidata senisest enam. Ma olen jõudnud arusaamisele, et minu kohustus on osa tema koormast enda õlule võtta.“

10. august 2011 Kesknädal:

"Pole midagi teha, Eesti avalikus kuvandis soovitakse Savisaare meeskonnas olevaid inimesi näidata tagurlastena, temast lahkujaid kangelastena."

22.11.2015 „Hommik Anuga” ETV:

„Ma olen 20 aastat panustanud Keskerakonda. Kui mina ära tulen, siis kelle kätte see Keskerakond jääb? Edgar Savisaare ja siis inimeste kätte, kes teda ümbritsevad. Ma arvan, et Keskerakond on rohkemat väärt. Ja inimesed, kes mind toetavad, arvavad ka, et Keskerakond ei ole lootusetu juhtum.“

