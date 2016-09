Oudekki Loone peaministriks!

JAAN ÕMBLUS, 14. September 2016

Keskerakonna esimees on Edgar Savisaar, kes on ühtlasi parim ja asendamatu valik peaministri ametikohale. Milline on aga järgmine Keskerakonna kandidaatide ring peaministri kohale, ehk siis olukorraks, kui Savisaar on juba uuesti tõusnud peaministriks, on seda ametit piisavalt pidanud ja Eestile tänase majanduslik-sotsiaalse madalseisuga võrreldes uue tulemise taganud? Ehk siis – kellest tänastest keskerakondlastest võiks kunagi tulevikus saada Edgar Savisaare mantlipärija, kes mitte ei mängiks tegijat, vaid seda rolli ka sisuliselt kanda suudaks?

Keskerakonna peasekretäriks on hiljuti tõusnud Riigikogu liige Oudekki Loone, ja seda mitmel heal põhjusel. Tal on oma erialal tugev hariduslik baas, ta on poliitikat reaalselt õppinud ega leiuta seda ukselt­ uksele käies, tal on võime suurepäraselt tunnetada ühiskondlikke protsesse, ta suudab reaalselt teaduses kaasa rääkida ja talle pole kaugeltki võõras oma teadmiste jagamine, näiteks tudengitele. Lisaks teoreetilisele tegevusele on ta väga aktiivne olnud ka oma teadmiste testimisel ja rakendamisel praktikas. Valimisvaatlejana on ta külastanud hulgaliselt selliseid riike, millest paljud inimesed kuulnudki ei ole.

Olemata oma taustalt üldse majandusinimene, on Oudekki Loone teadmised meie majandusest ja seda mõjutavatest teguritest palju paremad kui majanduse vallas aktiivselt sõna võtvatel poliitikutel tavaline. Ta ei arva, et majandus võrdub maksusüsteemiga ja lahenduseks Eesti probleemidele oleks ainuüksi mõne maksumäära muutmine või uue koormise kehtestamine. Talle küll meeldib maksusüsteemist rääkida, kuid tema arusaamine majandusest on selgelt laiem ja paljutahulisem.

Oudekki Loone ei ole ametisse upitatud poliitbroiler, kes oleks poliitikas edu saavutanud vaid tänu mõne staarpoliitiku halastavale lahkusele. Ta kannab ise kaela ja on oma iseseisvat asjaajamise suutlikkust korduvalt tõestanud. Olgu näiteks kasvõi Euroopa Parlamendi valimisteks püsti pandud kontor, mis avas ka tegelikult valijate juurdepääsu saadikuni ning oli omas kontekstis tõeliselt innovatiivne.

Kui Oudekki Loone suudab sellist poliitilist iseseisvust, tugevat pealehakkamist ja kõrgtasemel innovaatilisust ka erakonnas teistele üle kanda, nagu seda peasekretärilt tegelikult nii või teisiti eeldada võib, siis on tema nimetamine peasekretäri ametikohale juba suurel määral parteile ennast ära tasunud. Kõik täiendav on vaid boonuseks.

Oudekki Loone on Keskerakonnale tõeline leid. Ta on esinduslik kandidaat nii peaministri kui ka mistahes muu valitsusliikme kohale. Keskerakonnal on põhjust uhkust tunda, kuid mitte ainult: kui stardib Oudekki Loone mõte hakata erakonna inimesi koolitama valimistel tõeliselt suurepäraseid tulemusi tagama, siis tõstab see reaalselt tervet erakonda ja annab konkurentidele täiendava põhjuse muretsemiseks.

Vastamist vajab veel küsimus, et kui meil on peaministrina võtta Eesti mõistes igati asendamatu Edgar Savisaar, miks siis Oudekki Loonest, vaatamata tema suurepärasele isiksusele ja tugevale poliitilisele vundamendile koos veelgi tugevama potentsiaaliga, peaministrikandidaadi kontekstis rääkima peaks?

Nii Keskerakonna liikmetel kui ka kõigil teistel poliitikat jälgivatel inimestel on oluline mõista, et parteil on olemas ka teine ring peaministrikandidaate, ning nagu ülaltoodust selgub, on nende hulgas säravaid isiksusi, kelle peale erakond saab loota. Eesti vajab peaministreid, kes on tegusad, suudavad ise asju korda ajada, ning kes ei ole järelveetavad ja lihtsalt ametipostile upitatud. Oudekki Loone on just sellise peaministrikandidaadi võrdkuju.

JAAN ÕMBLUS, ettevõtja, Keskerakonna liige

