Marina Kaljurand on USA saatkonna ja George Sorose valik?

14. September 2016

Sotsiaalmeedia vaatleja toob välja, et allkirja Kaljuranna toetuseks on andnud need, kes Hartalegi. „See asi hakkabki tunduma kuidagi väga... tuttav. Harta-12 oli analoogiline PR-projekt, mis pidi rahva pöördesse viima ja NB!! millele kogu meedia, ka ERR, otsekohe 100% allus. Tookord oli loosung: „Ansipi valitsus on moraalsed värdjad ja vargad, Reformierakond tuleb likvideerida.“ See meedia in corpore silmapilkne üleminek tookord oli müstiline. Nõustuge. Me pole seda lahti rääkinud,“ arvab Ülla Vähk.

„Minu hinnangul otsustatakse praegu, kui täieliku USA saatkonna ja Soros-globalismi kontrolli all on ja jääb kogu Eesti valitsemine. Eesti on hea väike platsdarm 100% orwelliku kontrolli sisseviimiseks kogu elu ja elanikkonna üle ja edasisteks eksperimentideks. Eesti oli NLiidus katselaboratoorium ja on nüüd jälle,“ kirjutab Ülla Vähk.

Sissekande autori sõnul peab presidendi osas jätkama Ilvese liini. „Kahe kandidaadi olemasolu Reformierakonnas tõestab, et USA saatkonda ei rahulda Siim Kallas, kuna sõltumatult mõtleva eesti taustaga inimesena pole täielikult kontrollitav. Kaljurand aga allub täielikult nukujuhile, ta on juba öelnud: „Me ei tohiks takerduda niisugustesse detailidesse nagu küsimus riiklikust iseseisvusest“,“ märgib Ülla Vähk.

Tema sõnul reaalsus on see, et Kaljurand sobib osale Reformierakonnast, homoagenda- ja globalismigrupile, teisele osale mitte. Vastasseis on reaalne. Aga otsustama peavad Eesti inimesed valimiskogus. Viimane aeg on hakata mõtlema.

„Et nii väike rahvas nagu eestlased on läbi ajaloo püsinud, võlgneme eestlase ratsionaalsele individuaalsele mõtlemislaadile. Küsimus on praegu Eesti saatuses, täpsemalt, iseseisvuses. Just seda küsimust hakkab hääletama valimiskogu. Nii et küsimus on eestlase kvaliteedis oma maa peremehena, otsustusõigusliku ja vastutuskohustusliku subjektina. NB!! Just selle peremehe subjektsuse tahab eestlaselt võõrandada praegune haldusreform. Aga ainult vastutav omanik on vaba inimene. Nii et head valimist!“ kirjutas Ülla Vähk lõpetuseks.







