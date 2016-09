Aus ja läbipaistev peab olema konkurents ka erakondade sees

EDGAR SAVISAAR, 14. September 2016

Oleme vana põhikirja najal valimisi võitnud, juhime toetust mõõtvates uuringutes ka praegu teiste erakondade ees. Oleme võimul nii pealinnas kui ka teistes omavalitsustes ning teeme seal head tööd. Erakonna büroo töötab, piirkonnad töötavad, käivad ettevalmistused kohalike omavalitsuste valimisteks.

Seega asi ei ole põhikirjas. Sellest saavad kõik aru.

Kui Jüri Ratas või Kadri Simson soovivad kongressil uuesti esimeheks kandideerida, siis tuleb neile anda võimalus ja liigselt oodata ei ole vaja. Eelduseks on, et Ratas või Simson või mõlemad ütlevad selgelt, kas nad kandideerivad, ja panevad oma visiooni lauale. Aus ja läbipaistev konkurents on meile omane ning on meid alati edasi viinud.

Täitsa võimalik, et Jüri ja Kadri vahel ei ole täna üksmeelt, kes neist võiks kongressil minu vastane olla. Ma ei näe selles probleemi või põhjust viivitamiseks. Kandideerida võib rohkem kui üks inimene. Ka viimasel kongressil oli kandidaate rohkem. Lõpuks võidab ikka üks.

Kindlasti ei tohi tähelepanuta jätta poliitilist hetkeseisu. Kontekst on praegu selline, et presidendivalimistel on meie kandidaadil kõige suurem võimalus presidendiks saada. Meie valisime Mailis Repsi varakult ja astusime ühtselt tema selja taha. See ongi aus mäng.

Kuid omavaheline kemplemine ja veesogamine võivad meie võimalusi tugevalt kärpida – ka koalitsiooniläbirääkimistel valitsusse jõudmiseks. Sellist kingitust ootavad konkurendid pikisilmi.

Kindlasti ei tohi nüüd korrata Reformierakonna viga. Kaljuranna ja Kallase vahel valides lükati otsustamist edasi, kuni oli liiga hilja. Kahtlemata keerutamine erakonna esimeheks kandideerimise ümber on üks segaduse tekitaja.

Jüri esitas Kadri omal ajal peaministrikandidaadiks ja Kadri tegi nägu, et talle tuli see ettepanek nagu välk selgest taevast. Nüüd Jaanus esitas Jüri erakonna esimeheks, ja Jüri oli puu otsas, kui pauk käis, teatades, et ei taha sellest midagi kuulda. Jaanus väitis seepeale, et on alles täna hommikul Jüriga pikalt rääkinud ja tema sõnadel on kate. Mehed, mis toimub?

Ajakirjandus pakkus Keskerakonna esimehe rolli ka meie tublile Mailisele. Milleks teha poliitikat läbi intriigide ja peitusemängu? Kel on ambitsioon juhtida, peab selgelt julgema ja ütlema, et jah – mina tahan, mina oskan.

Kui on tugev kandidaat ja selge visioon laual, siis mine tea – ehk tuleb erakond taha, ja nagu me täna toetame koos Mailist, toetaksime ka uut esimeest või esinaist. Minu jaoks on rahva hääl alati olnud tugevam mistahes teistest mõjutajatest. Ka erakonna sees. Kui ikka erakonna otsustuskogu eelistas presidendikandidaadina Mailist, siis mina käitun nii, nagu erakond ütleb.

Pigem on meil viimasel ajal olnud probleem, et osa erakonna juhtidest ei taha kuidagi leppida viimase kongressi tulemustega. Paraku kuulub erakond selle liikmetele ja valijatele.

Ja veel kontekstist – kohalikud valimised tuleb võita. Kõik eeldused selleks on meil olemas. Jah, meid on hetkel üsna rahule jäetud. Kuid pange tähele – kohe, kui president on valitud, tullakse Tallinna peale. Ja tullakse jõuliselt. Nagu on tuldud mitu korda varem. Vajadusel muutes seadusi, rakendades riigi raha valimispropagandasse, läbi õiguskaitseorganite jne. Eesti ei ole viimase nelja aastaga muutunud demokraatlikumaks, ajakirjandus vabamaks. Pigem vastupidi. ERR on valitsusel kindlamalt peos kui varem.

Olgem selleks valmis ja andkem endale aru, et liigse segaduse tekitamine ning toores ja oskamatu lõhkumine võivad pealinnalt röövida asjalikud juhid. Millest oleks kahju. Asju tuleb ajada ausalt ja läbipaistvalt. Kui ikka osale erakonnast tundub, et kongressi on vaja, siis teeme selle pigem varem kui hiljem. Ärme pikendame ise määramatust.

Erakondade vaheline, kuid ka erakondade sisene konkurents peab olema aus ja läbipaistev.

KESKMÕTE: Erakond kuulub selle liikmetele ja valijatele.

EDGAR SAVISAAR,

Keskerakonna esimees

Viimati muudetud: 09/14/16

