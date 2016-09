Siret Kotka: Kultuuriministeeriumi tegevusetus seab Käsmu Meremuuseumi olemasolu kahtluse alla

07. September 2016

„Käsmu Meremuuseum on üks vähestest muuseumitest, mis suudab end ise ära majandada ega ole vajanud riigilt abi tegevuskulude katmisel ning nende üritusi külastab aastas ligikaudu 40 000 inimest, mis on muljetavaldav number. Samas muudab Käsmu Meremuuseumi edasise tegevuse väga ebakindlaks nende ning Kultuuriministeeriumi vaheline keeruline suhe. Mulle teadaolevalt on muuseum korduvalt palunud, et nende ning ministeeriumi vahel sõlmitaks selge üürileping, mis lubaks neil ministeeriumile kuuluvas hoones edasi tegutseda. Sellele soovile pole aga keegi vastu tulnud. Soovin, et minister heidaks olukorrale senisest enam valgust ning selgitaks, kuidas ministeerium muuseumiga edasi minna soovib,“ rääkis Lääne-Virumaalt parlamenti valitud Siret Kotka.

Kotka hinnangul on tähelepanuväärne on, et Käsmu Meremuuseumit hoiavad suurel määral elus aktiivsed ühiskonna liikmed, kes toimetavad vabatahtlikena. Valitsuse ebakorrektne asjaajamine on aga tekitanud sealses kogukonnas ebakindlust ning viinud vägisi mõttele, et Kultuuriministeerium ei mõista muuseumi olulisust.

„Käsmu Meremuuseum tegutseb hoones, mis on tihedalt seotud mereajalooga. Seega on väga oluline, et muuseum saaks just samas hoones edasi tegutseda. Kohalikele on jäänud arusaamatuks ka asjaolu, miks ei ole Kultuuriministeerium aastate jooksul eraldanud raha antud hoone renoveerimiseks. Lääne-Virumaa inimeste jaoks on tegemist tähtsa küsimusega ning ma loodan, et kultuuriminister suudab selgitada, millised plaanid on Kultuuriministeeriumil Käsmu Meremuuseumiga tulevikuks,“ lõpetas Siret Kotka.

