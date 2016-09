Riiklik teenetemärk Ain Saarele!

07. September 2016

Aga see kõik on kahjuks juba ununemas. Võitjad on kirjutanud oma ajaloo, Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonni Nr.1 tegevust ja tema osa võimalikult vähe kajastades.

Ain Saare sooviks on, et kui ta osutub teenetemärgi kavaleriks, annetab ta teenetemärgi Võrumaa Muuseumile, kus on väljas alaline ekspositsioon Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonni Nr. 1 ajaloost. Aini soov on, et teenetemärk oleks tunnustus Kolonnile, Võru noortele, Võru ja Võrumaa rahvale.

Kutsume üles kõiki Võru linna ja Võrumaa inimesi, kes peavad pühaks ning kalliks meie lähiajaloo vabadusvõitlust, tegema omapoolseid ettepanekuid Ain Saare ja Kolonni tunnustamiseks.

Selleks tuleb internetis täita vastav ankeet, mille leiate Vabariigi Presidendi Kantselei kodulehelt:

https://www.president.ee/et/vabariik/teenetemargid/ettepanek

Ain Saare andmed, mida ankeedis tuleb täita, on tema loal järgmised:

Eesnimi: Berthold Ain

Perekonnanimi: Saar

Sünniaeg: 8. august 1968

Kodakondsus: Rootsi

Elukoht, Riik: Rootsi

Linn: Stockholm

Sihtnumber: 12831

Aadress: Tätorpsvägen 19

Töökoht, amet: ettevõtja

Teened: Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonn Nr. 1, vabadusvõitleja

Varem antud tunnustused: Võru linna teenetemärk 2007

Ettepaneku esitaja andmed.

Ettepanekud saata Vabariigi Presidendi Kantseleisse hiljemalt 1. novembriks 2016.a.

VÕRU -- EESTI VABADUSVÕITLUSE PEALINN







Viimati muudetud: 09/07/16

Jaga

|