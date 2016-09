Satanistlik ühiskonna totaalne hävitamine

FEJA RÄIM, 07. September 2016

Aga vaadake ringi - meil on isegi enam-vähem viisakaid inimlikke rõivad vaid suuruseni 128. Edasi peaksid lapsed riietuma satanistlikuks karnevaliks. Vaadake, millise satanistliku välimuse on kohalik provintsimood ka emale ja isale poodiumile upitanud. Ilma naljata, minge poodi ja vaadake. Vaadake, milliseid puuritaolisi kolemaju inimestele linnades ehitatakse.

Avalikkuse surve on kasvatada sataniste, sotsiopaate ja kultiveerida sotsiaaldarvinismi (vaeste inimeste ülbet surmamist). Raha ei aita, kui inimesed ei hakka nõudma ühiskonna alusväärtuste austamist, perekeskset poliitikat ja inimväärseid palkasid ja pensione. Isa, ema ja vanainimeste austamist. See ei ole majanduses kinni, majandus on kinni Eestis valitsevas destruktiivses mentaliteedis.

Pealisehitus hävitab baasi, ja see on hullem kui fašism. See on kogu ühiskonna totaalne hävitamine.

FEJA RÄIM, Keskerakonna liige Tallinnast, Facebook 30.08.

Viimati muudetud: 09/07/16

