Kalev Kallo kommenteerib garantiikirju

Kn, 07. September 2016

Jah, anti põhjalikke selgitusi ning pilt sai selgemaks. Tont ei ole kunagi nii hirmus, kui teda maalitakse.

Kas pole nii, et Keskerakonna varad ja maksevõime ületavad nende kirjade nõuded tunduvalt?

Keskerakond on ainus Eesti erakond, kellel on kinnisvara, ning erakonna finantsseis on viimaste aastate jooksul oluliselt paranenud. Keskerakonna varad ja maksevõime ületavad garantiikirjade võimalikke nõudeid tunduvalt, kuid see ei oma hetkel suurt tähtsust, sest ühtegi nõuet pole esitatud.

Kuidas hindate seda, et osa ühe suure, kogenud ja endast lugu pidava erakonna juhtidest viib konfidentsiaalsed kokkulepped pikaajaliste lepingupartneritega meediasse – poliitilistele vastastele hekseldamiseks?

Majandusküsimustes ei ole kuigi tark teha otsuseid emotsioonide põhjal, vaid ikka kaalutledes ja ratsionaalselt. Samamoodi polnud tark tegu viia neid majandusküsimusi kõigepealt Delfisse ja alles siis juhatusse. Mõistlikud juhid asju nii ei aja.

Kn







Viimati muudetud: 09/07/2016

Jaga

|