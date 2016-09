Tartumaa ja Lääne-Virumaa alustasid lootusrikast koostööd

PEETER ERNITS, SIRET KOTKA, 07. September 2016

Käsmus toimunud erakonna suvepäevade melus kohtusid Tartumaa ja Lääne-Virumaa juhatus. Järgmise sammuna saabus nüüd bussitäis Lääne-Virumaa keskerakondlaste juhte Tartumaale.

Kohtumine toimus Võnnu osakonna esinaise Anneli Kööba-Orlovi turismitalus. Ilm oli ilus ja rahvast oli palju. Kohal olid nii Keskerakonna Tartumaa kui ka Lääne-Virumaa osakonna juhid.

Hakatuseks tutvuti talus elutsevate haruldaste suleliste ja karvastega, seejärel istusime lõunalauas ning arutasime põletavaid probleeme pikalt ja põhjalikult. Haldusreformi käigus on Tartumaa omavalitsused kõige mässumeelsemad ja riigikohtusse pöördujaid on silmatorkavalt palju. Arutasime haldusreformi senise käigu ja tuleviku üle, rääkisime tuleva aasta kohalike valimiste ettevalmistamisest, jagasime kogemusi kampaaniate läbiviimisest jpm. Nii Tartumaa kui ka Lääne-Virumaa juhatuste ühine seisukoht on: Eesti suurim ja populaarseim erakond peab senisest palju jõulisemalt tegutsema. Keskerakond peab seadma jõulise sihi kohalike valimiste võitmisele.

PEETER ERNITS, Tartumaa piirkonna esimees

SIRET KOTKA, Lääne-Virumaa piirkonna esimees







