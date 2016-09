Marina Kaljuranna toetajad omast võttest selili

EVELYN SEPP, 07. September 2016

Mingil põhjusel aga jätsid nad valimisseaduse läbi lugemata ja nüüd on omast võttest selili. Panid kandidaadid inimlikult lolli olukorda ja veel lollimasse olukorda erakonna. Kui kampaanias tehakse nii jäme viga, siis see on märk mitte kogenematusest, vaid pealiskaudsusest, silmakirjalikkusest ja eelkõige ebaprofessionaalsusest.

Kas me sellist presidenti tahame, kelle ümber tulevikus toimetavad sellised inimesed, kes ei loe seadusi, kelle sõbrad ei paistagi nii väga sõbrad olema, ja kes ei kuula tegelikult häid nõuandeid, mis laseksid tal teda ennast puudutaval paista objektiivsena? Lihtsalt naljakas on lugeda-kuulata nüüd pettumusest, solvumisest, reetmisest, valetamisest ja millest kõigest veel. Ise te ju sellise plaani püsti panite ja ka erakonna just sellise stsenaariumi teostumiseks fakti ette seadsite...

Point on selles, et Riigikogu 2 parimat kandidaati on automaatselt Valimiskogu kandidaadid ja ei saa end kuidagi sealt taandada. Kes tegi, kes tegi? Ise tegin. On vist selline vanarahvatarkus meil siin Eestis."

2. septembril Facebookis

EVELYN SEPP, endine Keskerakonna poliitik

