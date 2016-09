Euroopa poliitikatuuled muutumas tormideks

07. September 2016

Prantsusmaa Rahvusrinde juht Marine Le Pen, kel on head väljavaated jõuda kevadel presidendivalimiste teise vooru, andis teada, et tema valituks osutumisel viiakse Prantsusmaal läbi referendum Euroopa Liitu kuulumise üle. Kui Ühendkuningriigi kõrval lahkuks Euroliidust ka Prantsusmaa (Fraxit), tähendaks see tõenäoliselt liidu lõppu.

Vladimir Putin aga nimetas sonimiseks väiteid, justkui kavatseks Venemaa tülitseda NATO-ga ja kasutada naabrite, sh Baltimaade vastu tuumarelva. „Kuulge, ma arvan, et kõik terve mõistusega inimesed, kes tegelevad tegeliku poliitikaga, mõistavad, et viited Venemaa ohule, näiteks Baltimaade suhtes, on täielik sonimine,“ ütles Putin usutluses Bloombergile.

Soome päevaleht Helsingin Sanomat kirjutas sellest, et ametiaega lõpetav president Toomas Hendrik Ilves on kahjustanud Eesti ja Soome suhteid. Ta käis välja isegi mõtte, et Eesti üritab Soome ja USA sõjalist koostööd takistada. Seega käib soomlastele tõsiselt närvidele Eesti praegune välispoliitiline kurss, mis destabiliseerib suhteid Läänemere piirkonnas ja kisub kunstlikult üles tüli Venemaaga.

Paraku juhtkirju ja uhkete pealkirjadega analüüse loetletud teemadel meie peavoolumeedias ei kohta. Hea, kui uudisnuppudeski pöördelistel protsessidel peatutakse. Lõputu „analüüs“ käib hoopis Keskerakonna siseelu ja tuleviku teemal. Kas pole tobe?

Viimati muudetud: 09/07/16

Jaga

|