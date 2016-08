Tallinn ehitab õpetajatele elumaja

31. August 2016







Kavandatud majja on planeeritud 75 korterit, neist 40 ühetoalist ja 35 kahetoalist. Korterid antakse üürile linna koolides ja lasteaedades töötavatele õpetajatele. Uuslinna tänav on Võrgu sõnul logistiliselt heas asukohas ning sobib ka teiste linnaosade haridustöötajatele.

Õpetajate Kodu ehituskvaliteet on n-ö viimase peal – sinna tuleb parim võimalik energiatõhususe tehnoloogiline lahendus.

„Tegemist on Tallinna esimese liginullenergia korterelamuga, mis tähendab, et eesmärgiks on võimalikult madalad ülalpidamiskulud,“ rääkis Võrk. Maja soklikorrusele ehitatakse panipaigad, ruumid lapsevankritele ja jalgratastele ning laste mänguruum.

Õpetajate Koduehitamise riigihankele esitas parima pakkumuse ühispakkuja RAMM Ehituse OÜ ja Mitt & Perlebach OÜ. Kortermaja projekteeris AS Sweco Projekt koos Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna spetsialistidega. Projekti kogumaksumus on 5,4 miljonit eurot.

Õpetajate Kodu ehitamine on üks osa 2008. aastal alanud Tallinna teisest elamuehitusprogrammist, mille tulemusena on ehitatud elamispindasid noortele peredele, linnaasutuste töötajatele, päästjatele ja politseinikele, arstidele ja õdedele.







[pildiallkiri:] ÕPETAJATE KODU: Uus liginullenergia korterelamu valmib Tallinnas Lasnamäel.







