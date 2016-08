Kas ETV-l polnud häbi tahta Venemaa presidendilt taassünnipäeva puhul tervituskõnet?

HILLAR KOHV, 31. August 2016

Siinkohal tahaksin küsida: kas ETV-l polnud piinlik üldse Venemaa presidendi poole pöörduda, et temalt tervituskõnet saada, kui Eesti riik on Venemaad pidevalt halvustanud ja mõnitanud ning on ühinenud erinevate sanktsioonidega, mida välismaa on Venemaa suhtes kehtestanud?

See olukord võrdub sellega, et üks naaber kirub ja halvustab pidevalt teist, aga kui halvustajal on sünnipäev, siis nõuab, et halvustatav halvustajale sünnipäeva puhul õnne sooviks.

Läks veel õnneks, et Venemaa president ETV-d pimedasse ja karvasesse kohta ei saatnud sellise soovi esitamise pärast. Venemaal oli taktitunnet ning ta piirdus vaid viisaka äraütlemisega, et presidendil pole tervituskõneks aega.

Eesti lõpetagu Venemaa halvustamine ja Lääne kiitmine. Küllap siis saab ka Eesti Venemaalt kunagi tervituskõne sünnipäeva puhul.

HILLAR KOHV Tori vallast Viinahaualt, Pärnumaa

31/08/16

