Mailis Reps külastas 150 omavalitsust

KE, 31. August 2016

Reps ütles enne visiiti Ida-Virumaale, et eesmärk on endiselt sama – ta soovib kohtuda võimalikult paljude omavalitsusjuhtidega üle kogu Eesti ja kuulda nende peamisi muresid.

„Olen saanud omavalitsusjuhtidelt tagasisidet, mis lubab arvata, et olen ainus presidendikandidaat, kes reaalselt omavalitsustes kohapeal käib. Seda hinnatakse kõrgelt. Paraku on Eestis muutunud haruldaseks, et riigijuhid pealinnast välja sõidavad ning maapiirkondade muret kuulda võtavad. Soovin seda negatiivset trendi murda,“ rääkis Reps.

Ta kinnitas, et kohtumistel on meeli enim erutanud teemaks olnud haldusreform. „See ajab nii mitmedki omavalitsusjuhid varakult halliks,“ kommenteeris Reps. Samuti on korduvalt tõusnud üles Eesti põllumajanduse hetkeseis tervikuna. Ka on ühiselt otsitud lahendusi kohaliku ettevõtluse toetamiseks.

„Omavalitsusjuhid peavad haldusreformi tärmineid ebareaalseteks. Nad ootavad enne edasiste sammude astumist kohtuotsust. On näha, et riigitasandi ning kohalike omavalitsuste vaheline kommunikatsioon on haldusreformi puhul jäänud poolikuks,“ kirjeldas Reps. Tema arvates tunnevad omavalitsused end petetuna – raha juurde ei tule, ülesandeid aga küll, seega inimeste jaoks seis paremaks ei muutu.

Reps usub, et omavalitsusjuhtide pahameel võib presidendivalimised, kui need jõuavad valimiskokku, muuta ettearvamatuks. KE

Viimati muudetud: 08/31/16

Jaga

|