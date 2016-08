Parlamentlik turuplats

“Presidendivalimised on murdnud müüdi sellest, kuidas parlamendis on erakonnad, kellega läbirääkimisi ei peeta ja kes pole n-ö “parketikõlbulikud”. Üle pika aja on poliitikud avatud läbirääkimisteks kõikide erakondade esindajatega,” ütles Reps.

“Isegi tavapäraselt arrogantne Reformierakond on pidanud võtma Riigikogu opositsiooni suhtes kasutusele väljendid, nagu “õlga alla panema”, “riigimehelik käitumine” ja nii edasi. Kui presidendivalimised on pannud erakonnad omavahel suhtlema, siis jääb ka lootus, et valitsuserakonnad hakkavad mõistma, miks opositsiooni ettepanekutest teerulliga üle sõitmine aastate jooksul polegi nii mõistlik olnud,” lisas Reps.

Kesknädal kahetseb, et vaid alles nüüd, kus endal, piltlikult öeldes, „päkad põlevad“, on Reformierakond nõus kuulama opositsiooni arvamusi. Põhimõttelistes, Eestit edasi viivates küsimustes pole ju aastaid kokkuleppele jõutud. Kõigi poliitikute mainet kahjustab see, et vaid siis, kui jutt on erakondade huvidest, ollakse ühise laua taha valmis üksteist kuulama. Riigi ja rahva huvide puhul koostöökohti ei leita, selle asemel loobitakse vastastikku teravmeelsusi või hoopiski labasusi. Presidendivalimised näitavad kujukalt, kui sügavas kriisis on meie demokraatia tegelikult.

