20. augusti nädalakommentaar TTV-s

MART UMMELAS, 24. August 2016

Juhan Liivi luuletuse sõnadele

"ükskord – kui terve mõte –,

ükskord on Eesti riik"

kirjutas muusika Priit Pajusaar. Stsenaarium on Rein Veidemannilt, produtsent ja režissöör on meie oma mees Toomas Lepp.

Paar sõna ka eilses tähtpäevale pühendatud Laupäevalehes ilmunud intervjuudest, millest mahukaim on intervjuu tollase valitsusjuhi Edgar Savisaarega. Muide, alles üleeile oli Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea meie otsestuudios saates "Tele Tallinn". Ta esines väga asjalikult ja konkreetselt.

Laupäevalehes võtab Savisaar jutuks ka nüüd peaaegu juba terve aasta kestva nn korruptsioonikahtlustusega seotud uurimise. Ta tõdeb ajaloolasena, et revolutsioonid söövadki oma lapsi. "Minu poliitilised konkurendid püüavad mind maha võtta. See on nende nõrkus, mitte tugevus," nendib ta.

Soovitaksin lugeda ka Maalehes ilmunud Jüri Ehasalu pilguheitu augustihämarusse 25 aastat tagasi. Saladokumendid – muuseas, USA luureagentuurilt – vihjavat, et Gorbatšov ise oligi tollase putši taga, kuid paraku ei arvestanud sellega, et Boriss Jeltsin oli valinud juba teise poole. Saladuseks jääb endiselt aga see, keda putšistid tahtsid teha Eesti kindralkuberneriks. Seda vastust tuleb oodata veel kindlasti teised 25 aastat.

Head pidupäeva kõigile! Ja hakkame siis kohe vaatama paljutähendusliku pealkirjaga dokumentaalfilmi "Alguses oli sõna"!

MART UMMELAS

Viimati muudetud: 08/24/2016

Jaga

|