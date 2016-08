Võõrast vara ei taha, kuid oma nõuame tagasi!

HEIKI KORTSPÄRN, 24. August 2016

Muidugi võib nüüd küsida: millest sellised erinevad andmed? Põhjus peitub inimeses ja looduses. Näiteks mõõtmisvahendites, mõõtmisaluses ja loomulikult ka mõõtjas. Tavaliselt jääb mingi pindala kaua muut(u)matuks mitte sel põhjusel, et midagi pole muutunud, vaid et kaua pole uuesti mõõdetud.

Pindala looduslik muutumine on samuti mõistetav: maapind tõuseb/vajub; pehme madal kallas kasvab kinni, roostub, soostub ja maastub; veega liikuvad setted (liiv/muda) kuhjuvad üle veepinna ning tekivad saared ja laieneb kallas. Kui siia lisada veel inimalgatuslik loodusemuutmine, näiteks meil Narva veehoidla rajamine, kanalid, tammid, süvendus- ja puhastustööd, siis 99-protsendiliselt on pilt selge. Viimase 50 aastaga on kindlasti muutunud Väinamere ja piiriveekogude ning selle mõjul ka maismaa pindala. Seetõttu 112 km2 lisaks – mingi üllatus pole; teadmatuks jääb vaid algse pindala mõõtmise täpsus. Igatahes täna peame leppima kinnitatud pindalaga 45339 km2.

Meie ajaloos on aga tulnud tegemist teha ka Eesti Wabariigiga, mille piirid määrati Tartu rahulepinguga 1920. aastal.

Valdavalt on Eesti Wabariigi pindalaks esitatud 47549 km2. 1938. aastast olnud pindala 47567 km2, 1940. a. (EE 1. täiendusköite andmeil) pärast maadejagamist Lätiga 47450 km2. Miks lätlastele loovutati 117 km2? Tagantjärele midagi vaidlustada ega tõendada ei saa, kuna paberid on kadunud/kaotatud ja loodus on muutunud.

Pean leppima teabega Narvataguse ja Petserimaa kohta. Petserimaa pindalaks on antud valdavalt 1582, kuid ka 1777 km2, Narvataguse jaoks ~630 ja täpsemalt 628 km2. Kokku teeb see 2210 km2 või 2405 km2.

Herbert Lindmäe järgi olnud Petserimaa pindala ainult 1135 km2, võib-olla ilma veealata (447 km2)?

Mitte midagi ei anna ka teave, et 23. augustil 1944 (Molotovi–Ribbentropi pakti aastapäeval!!!) on ENSV „rahva tungival soovil” loovutanud Pihkva oblastile 2/3 EW-aegsest Petserimaast ehk 1182 km2. Piiri pisimuudatusi tehti veel 9. mail 1957.

Kokkuvõttes on veeb ja osa teatmikke täis igasuguseid arve, kuid ühest usaldusväärset andmestut/arvestist leida pole. Kuna palju on jauratud Eesti vabariigilt röövitud/vallutatud alast (5,2%, ~5%), siis teen teadaolevate andmete põhjal selle paikapidavuse uurimiseks samuti mõned arvutused.

Võttes ENSV/EV1991 pindalaks 45215, 45227 ja 45339 km2 ning EV1940 pindalaks 47549 (1938. a-ni), 47567 (1938...1940. a) ja 47450 km2 (1940. a), on võimalik saada 9 jagatist. Kaks äärmuslikku 45339:47450 ja 45215:47567 annavad tänase Eesti euroliiduvabariigi osaks 95,055...95,551% ehk Narvataguse ja Petserimaa osaks 4,449...4,945%.

Seega võin olemasolevate andmete põhjal väita, et SSSR/Venemaa on hõivanud 1940.a. Eesti vabariigist 4,4...4,9% , millest täna usutavaim ongi alampiir 4,4% ehk 2111 km2.

Seni levitatud 5,2% ega tuhandikkugi üle 5% ei tule välja aga kuidagi. Me ei tohi unustada, et ei nõuta ju 1940. a Eesti vabariigile üle 5% olematut juurde, vaid vähemalt 4,4% olemasolnust tagasi. Ma ei tea, mitmenda klassi Juku on kunagi teinud jagamistehtes näpuka, kuid peaaegu kõik patrioodid on hakanud vigast tulemust kuulutama kui ainutõde.

Patrioodid! Oleks viimane aeg ammujoonistatud ja ammuluitunud plakatid välja vahetada ning valelt arvult (5,2%) minna üle õigele ja ausale (4,4%). Ei ole meile vaja võõraid maid, kuid enda oma peame kaitsma ja/või seaduslikul teel tagasi nõudma. Küsite, et kellele seda jama vaja on? Usun veel praeguselgi ajal tõsimeeli, et “seda jama” on vaja igale eestlasele, kellele on emapiimaga sisse söödetud ja õpetatud teadmine, et inimene peab olema aus ja väärikas… Ah et palju neid tänases Eestis alles on? Mõni tuhat ehk ikka!? Vähe küll, aga hea, et nad veel olemas on ja püüavad võimaluse piires eestlust aidata-arendada-päästa…

HEIKI KORTSPÄRN,

parteitu pensionärist patrioot Kambjas, 16.07.2016.







