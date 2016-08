Ilmus raamat 25 aasta tagustest sündmustest

Haaravate mälestuste autorite seas on Edgar Savisaar, Heinz Valk, Rein Veidemann, Mati Hint, Erik Terk, Rein Ruutsoo, Kostel Gerndorf, Küllo Arjakas ja paljud teised nendes sündmustes osalejad. Meenutused päevadest ja tegudest, mis viisid Eesti iseseisvuse taastamiseni, on koondatud raamatusse pealkirjaga „Olid alles ajad! Taasiseseisvunud Eesti Vabariik 25“.

Rahvarinde Muuseumis esitletud kogumik ilmus muuseumi toimetiste sarja teise väljaandena ja selle koostajaks on muuseumi juhataja Helen Lausma-Saar. Raamatut tutvustavas saatesõnas on ta Eesti lähiajaloost rääkiva koguteose väljaandmist põhjendanud vajadusega võimalikult mitmekülgse ajalookäsitluse järele.

„Mida rohkem mälestusi on tulevaste põlvede jaoks talletatud, seda rikkam ja värvikam on ajaloopärand. Mida rohkematest vaatenurkadest suudame toimunut vaadelda ja hinnata, seda tõepärasema ülevaate saame,“ kirjutab Lausma-Saar. „Antud juhul on meil võimalik ühiskonnateadlaste, poliitikute, kultuurikorüfeede, ajaloolaste ja teiste oma ala spetsialistide silmade läbi saada väga mitmetahuline sissevaade oma lähiajalukku. Järjekordselt võime lugedes tõdeda, et mälestused ei ole kunagi mustvalged, vaid ääretult värvirohked, ning seetõttu ka kaasahaaravad.“

