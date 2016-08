Miks toetan Mailis Repsi presidendiks?

PEEP PÕDDER, 24. August 2016

Ilmselt juba mõtlete: mis see tegu küll on? Mailis oli tasuta koolilõuna eestvedaja, kelle pingutuste tulemusena tubli tegu sündis. Paljudele lastele on tasuta koolilõuna ainuke soe, tervislik toidukord päevas; nii mõnelegi üldse ainuke. Situatsioonis, kus vaid kolmandik meie poisse on küllaldaselt terved sõjaväeteenistuse läbimiseks, ei aita ainult koolilõunast. Tähtis on ka professionaalne ja õigeaegne arstiabi haiguste ennetamiseks ning raviks. Mailis viie lapse emana oskab seda kindlasti hinnata, ning olen kindel, et presidendina võetaks tema sõna kuulda võitluses ametnike soovi vastu jätta pediaatriline arstiabi vaid nelja Eesti linna. Mailis, kes perega tihti maal elab, ei tahaks, et lastega pere elu maal oleks paratamatu terviserisk. Ja sõnakas selle vastu võitlemisel oleks Mailis kindlasti

Austan ja imetlen tarku ning õpihimulisi inimesi, hindan haridust ning haritust. Mailisele on seda antud kuhjaga. Korralik akadeemiline haridus annab oskuse kuulata ja sünteesida, arvestada inimestega, kes sinust võib-olla veelgi elukogenumad ja targemad. Olen alati nukker, kui näen, kuidas meie sotsiaalteadlased eesotsas Marju Lauristiniga püüavad poliitikutele selgitada ühe väikese rahvuse säilimise ja arengu teaduslikult põhjendatud võimalusi ning selleks vajalikke otsuseid ja tegevusi. Nagu hane selga vesi! Peale viksi tervishoiu- ja tööministrist „koolipoisi“ Ossinovski ei kuule, ei näe, ei usu keegi. Mailis kindlasti kuulaks, oleks võimeline räägitust aru saama ja ka toimetama. Ega ilmaasjata Mailise ajal Haridusministeeriumi nimele „teadus“ juurde lisatud. Tõenduspõhist teadust ei paista meie riigijuhid mitte sageli kasutavat. Mailis kasutaks! Grand old lady Ene Grauberg võiks sellise õpilase üle igatahes uhke olla.

Tahan presidendiks naist, kes lisaks Eesti rahvale peaks hoolitsema ka oma suure pere eest. Loodan, et alalhoidlikkus oma pere suhtes kandub üle ka alalhoidlikkuseks Eesti rahva suhtes. Alfaisaste rusikatega vastu rinda peksmine ja ärplemine, seljataga 500 NATO sõdurit ja mõned teistes riikides maha kantud soomukid, ei tugevda rahu- ja kindlusetunnet, et ükskord raketid vihisema ei hakkaks. Kuulamine, oma mõtte ja ideede rahumeelne levitamine, suhtlemine kõigi meie naabritega on palju efektiivsem ja tulemuslikum. Mailis on seda lubanud ja seda ta ka kindlasti teeb. Samas hoolsa pereemana ei unustaks Mailis „soola ja tikke“ rasketeks aegadeks tallele panna. Ning kindlasti ei jookseks ta kui väike laps kohe keset liivakasti kõigi ees oma vastostetud „tankiga“ hooplema. Viimast nimetatakse moodsas keeles vist „heidutuseks“. Tank oleks tasakesti lihtsalt kuuri alla aetud, mootor õlitatud ja kontrollitud, meeskond koolitatud, kuurgi kurjale silmale raskesti leitav. Kui sa võitled oma laste nimel, võitled sa samamoodi ka selle maa nimel, kus nii nemad kui ka kõik teised eestimaalased elavad.

Kellega ma Mailist presidendiks saades võrdleksin? Tarja Haloneniga. Sihikindel, veidi jonnakaski, glamuursest kullast-karrast pimestamata. Oma rahva president. Kes rahulikult nii riigipeade suurkohtumisel viibib kui ka Seto muuseumi kõrtsilaua taga suuliimil hea maitsta laseb. Nimelt just seal, Setomaal, sain viimati Haloneniga täitsa juhuslikult kokku.

Lõpetuseks veel üks arstliku silma tähelepanek. Tähtsamgi, kui esialgu tunduda võib. Mailis ei joo, alkoholi kuritarvitamisest rääkimata. Miks ma seda ütlen? Olen vist tajunud probleemi kohalolekut nii eelmistes kui ka praegustes presidendivalimistes. Annaks jumal, et ma eksin!

KESKMÕTE: Austan ja imetlen tarku ning õpihimulisi inimesi, hindan haridust ning haritust. Mailisele on seda antud kuhjaga.

PEEP PÕDDER, sisearst

Viimati muudetud: 08/24/2016

Jaga

|